Netanyahu'nun polis sorgu görüntülerine yer veren The Bibi Files AP'de gösterildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırılar dahil siyasi kararlarını hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk davasını örtbas etmek ve iktidarını korumak amacıyla şekillendirdiği görüşünü işleyen "The Bibi Files" belgeseli, Avrupa Parlamentosunda (AP) gösterildi.

İtalya'daki 5 Yıldız Hareketi'nin AP'deki Sol Grup bünyesinde yer alan milletvekilleri Danilo Della Valle ve Valentina Palmisano'nun düzenlediği gösterimi çok sayıda kişi izledi.

Netanyahu'nun polis sorgularından sızdırılan görüntülere yer veren belgeselin gösteriminin öncesinde söz alan Palmisano, belgeselin iktidarı sorgular nitelikte olduğuna dikkati çekerek bu tür çalışmaların AP'de ele alınması gerektiğini söyledi.

"Bu filmi İsrail'de izleyemezsiniz." diyen Palmisano, gösterime ev sahipliği yapmalarının nedenlerinden birinin de belgeselin Avrupa kurumlarında gösterilmesinin ifade özgürlüğü bakımından da önemini göstermek olduğunu belirtti.

Della Valle de AB'nin İsrail'le ilişkilerinde "kurumsal ikiyüzlülük" bulunduğunu vurguladı.

"İsrail kelimesi artık bir tabu." ifadesini kullanan Della Valle, Netanyahu'nun hakkındaki suçlamalarla Gazze'deki saldırıları arasında ilişki kuran belgeselin savaşın Netanyahu'ya siyasi bir avantaj sağladığını gösterdiğini dile getirdi.

Della Valle, Netanyahu'nun yargılanmaktan kaçınmak ve siyasi arenada kalmak için etkili bir propaganda yürüttüğünü söyledi.

AB'nin İsrail'le ilişkilerini sürdürmemesi gerektiği görüşünü paylaşan Della Valle, filmin çeşitli platformlarda engellerle karşılaştığını belirtti.

Della Valle, "Avrupa kurumlarında bu filmin sansürlenemeyeceğini göstermek istedik. Bu kurumlar demokratikse filmi göstermeliler." ifadelerini kullandı.

Siyasi beka aracı

Yönetmen Alexis Bloom da polis sorgusu kayıtlarının Netanyahu'nun kamuoyu önünde çizdiği görüntüden farklı bir tablo sunduğunu anlattı.

Bloom, sorgu sırasında Netanyahu'nun rahat olmadığını ve konuşmanın kontrolünü elinde tutamadığını belirterek, polislerin aynı soruları tekrar tekrar yönelttiğine dikkati çekti. Bir polisin Netanyahu'ya "Bir hata ile yalan arasında fark var." dediğini aktaran Bloom, bu görüntülerin izleyiciye siyasi liderin alışılmış görünümünün ötesine bakma fırsatı verdiğini söyledi.

Belgeselin İtalya dağıtımcısı gazeteci Giulia Innocenzi de Netanyahu hakkındaki davanın 2019'dan bu yana sürdüğünü, Gazze'deki saldırıların ise yargı sürecini kamuoyunun gündeminde gölgede bıraktığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi gösterime davet ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını aktaran Innocenzi, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşması sırasında bazı temsilcilerin salonu terk etmesini hatırlattı.

Innocenzi, Avrupalı siyasetçilerin Netanyahu'ya karşı daha güçlü bir tutum alması gerektiğini vurgulayarak "Herkes salonu terk ederse ve AB yaptırım uygularsa belki İsrail'de bir şeyler değişir." dedi.

Filmin yönetmeni Bloom, "The Bibi Files" üzerine 7 Ekim 2023'ten önce çalışmaya başlamıştı.

Netanyahu, filmin gösterime girmesini engelleme konusunda çeşitli girişimlerde bulunsa da prömiyeri, 2024'te Kanada'da düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun avukatları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Aralık 2024'te görülmesi gereken davasının ertelenmesini talep etmiş, ancak sonuç alamamıştı.

Netanyahu'nun Aralık 2024'te ifade vermeye başladığı yolsuzluk davası, ifadesini Haziran 2026'da tamamlamasının ardından diğer savunma tanıklarının dinlenmesiyle devam ediyor.

Kaynak: AA