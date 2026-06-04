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Netanyahu'nun, Kamu Denetçisi seçiminde milletvekillerini avukatına oy vermeye zorladığı iddia edildi

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İsrail Meclisi'ndeki Kamu Denetçisi seçimlerinde, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekillerini avukatı Michael Rabello'ya oy vermeye zorladığı ve oylarını fotoğrafla kanıtlama şartı koştuğu iddia edildi. Tartışmalı seçimlerin ardından muhalefet, Yüksek Mahkeme'ye başvurma kararı aldı.

İsrail Meclisi'nde yapılan tartışmalı Kamu Denetçisi seçimlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekillerini, avukatı Michael Rabello'ya oy vermeye zorladığı öne sürüldü.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Likud Partisi milletvekillerine, gizli oylamayla yapılan seçimlerde, Rabello lehine oy kullandıklarını fotoğrafla kanıtlama şartı koştu.

İsrail Meclisi'nde salt çoğunluk esasına göre yapılan Kamu Denetçisi seçimlerinin ilk turunda, muhalefetin desteklediği aday Yosef Elron 60, Rabello ise 57 oy aldı.

Bazı iktidar milletvekillerinin Elron lehine oy kullandığı düşüncesine neden olan bu sonucun ardından, ikinci turda, Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekillerini, Rabello için oy kullandıklarını fotoğraf ve videoyla kanıtlama şartı koştuğu ileri sürüldü.

Bazı Likud milletvekillerinin oylama kabininde Rabello lehine oy kullandıklarını gösteren fotoğraf ve videolarının ortaya çıkması bu iddiayı güçlendirdi.

Bu haberler üzerine yaşanan tartışmaların ardından yarıda kesilerek tekrar yapılan ikinci tur oylamada Rabello 61 oy alarak yeni İsrail Kamu Denetçisi oldu.

Muhalefetten seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıma kararı

İsrail muhalefeti, Netanyahu'nun partisi Likud'u seçimlerin dürüstlüğünü zedelemekle suçlayarak tartışmalı seçimlerin iptal edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurma kararı aldı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Likud'un seçimleri lekelediğini belirterek Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

İsrailli hukukçular, fotoğraf veya video ile kullanılan oyun gösterilmesinin gizli oylama şartına zarar verdiği yorumunda bulundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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