Netanyahu'nun Gazze Açıklaması, Esir Ailelerinden Tepki Çekti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne saldırıların en önemli hedefinin esirlerin geri getirilmesinden ziyade "düşmanlara karşı kesin zafer kazanmak" olduğunu söylemesi esir yakınlarının tepkisine neden oldu.

Başbakan Netanyahu, Bağımsızlık Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne 18 aydır sürdürdüğü saldırıların birçok hedefi olduğunu ancak en üstün hedefin "düşmanlara karşı zafer kazanmak" olduğunu söyledi.

İsrailli esir ailelerinin tepkisini çeken Netanyahu, konuşmasında, "Hem sağ hem de ölen esirleri geri getirmek istiyoruz. Bu çok önemli bir hedef, ancak daha üstün bir hedef var. En büyük hedef düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, 147'si sağ toplamda 196 İsrailli esirin geri getirildiğini, Gazze'de hala 59 esirin tutulduğunu sözlerine ekledi.

İsrailli esir aileleri, kurdukları çatı platform aracılığıyla yaptıkları açıklamada, Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Aileler, Gazze'deki esirleri kaderine terk etmekle suçladıkları Başbakan Netanyahu'nun tutumunun esirlerin derhal geri getirilmesini isteyen İsrail halkının kahir ekseriyetiyle çatıştığını vurguladı.

Açıklamada Netanyahu'ya hitaben, "Başbakan, esirleri geri getirmek 'daha az önemli' değil, İsrail hükümetine kılavuzluk etmesi gereken en önemli hedeftir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Netanyahu'nun "her şeyden önce esirlerin geri getirilmesini isteyen İsrail halkının ezici çoğunluğuna karşı" aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile aynı safta yer alıyor olmasından endişe duyulduğu da vurgulandı.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların genişletilmesi planlarını yarın görüşecek

Öte yandan İsrail ordu radyosu, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesini ele almak üzere yarın öğle saatlerinde Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'le bir araya geleceği bildirildi.

Bakan Katz ile Genelkurmay Başkanı Zamir'in onayladığı Gazze'ye saldırı planlarının Netanyahu'ya sunulacağı kaydedildi.