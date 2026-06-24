Netanyahu'nun Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere güvenlik kabinesini topladığı bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunun güney bölgelerini işgal altında tuttuğu Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin siyasi ve askeri üyeleriyle yapacağı toplantının akşam yerel saatle 18.30'da başlayacağı aktarıldı.

Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin yanı sıra toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin "Lübnan'a müdahale edebileceği yönündeki" açıklamalarının da ele alınacağı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini belirterek, "ABD'nin talebi olsa bile ordu, Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek." iddiasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü mücadelede başarısız olduğunu öne sürerek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın adını gündeme getirmiş ve "Suriye'nin Lübnan'a müdahale edebileceği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.