İsrail Başbakanı Netanyahu:  Lübnan'da Ateşkes Yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkesin söz konusu olmadığını belirtti ve Hizbullah'a saldırıların süreceğini duyurdu.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkes olmayacağını söyledi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Kuzeyin değerli sakinleri, sizlerle gurur duyuyorum. Siz dimdik ayakta durmaya devam ediyorsunuz. Size bildirmek isterim: Lübnan'da ateşkes yok. Hizbullah'a tam güçle saldırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız." dedi.

Kaynak: ANKA
