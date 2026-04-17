Netanyahu, Lübnan'dan Suriye'ye İsrail'in kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturduklarını savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkes sonrası, kuzey sınırında bir 'güvenli bölge' oluşturduklarını açıkladı. Hizbullah'ın roket tehdidine karşı önlemler aldıklarını belirten Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın etkisiyle ateşkes sağlandığını itiraf etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Lübnan ile varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'dan gelen, sızma ve roketli saldırı olmak üzere 2 tehditle karşı karşıya kaldıklarını savunan Netanyahu, bu tehditleri ortadan kaldırdıklarını iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in kuzey sınırı boyunca, Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'na ve Golan Tepeleri'nden Yermük'e kadar bir "güvenli bölge" oluşturduklarını savundu.

Hizbullah'ın 150 bin roketinin yüzde 90'ını imha ettiklerini ileri süren Netanyahu, henüz işlerini bitirmediklerini, daha sonraki planları konusunda daha fazla bilgi veremeyeceğini iddia etti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle Lübnan'da geçici bir ateşkes yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

ABD Başkanı Trump, dün İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, ateşkes gece yarısı devreye girmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
