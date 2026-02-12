Netanyahu, Tahran ile olası anlaşmanın İran'ın balistik füze programını içermesi gerektiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den ayrılırken yaptığı açıklamada, Tahran yönetimiyle olası bir anlaşmanın İran'ın balistik füze programını içermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Maryland'de bulunan Joint Base Andrews (JBA) üssünde gazetecilere konuşan Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konulu görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'a bir anlaşmaya varılması halinde bunun İsrail ve tüm uluslararası toplum için önemli olan bileşenleri içermesi gerektiğini açıkça belirttiğini ifade eden Netanyahu, "Sadece nükleer mesele değil, balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki vekil güçleri de anlaşmanın kapsamına dahil olmalıdır." dedi.

İran'la herhangi bir anlaşmaya varma ihtimali konusunda şüpheci olduğunu dile getiren Netanyahu, "Başkan Trump, İranlıların kiminle muhatap olduklarını anladığına inanıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın geçen yıl haziran ayında düzenlenen saldırılar öncesi anlaşmaya varmamakla hata yaptığını fark ettiğini öne süren Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu şartların iyi bir anlaşmaya zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Netanyahu ile Trump İran'ı görüşmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını görüşme gerçekleştirmişti.

Netanyahu'nun, Trump'tan görüşmede İran ile müzakerelerde İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurulmasını talep ettiği bildirilmişti.

Netanyahu, Trump ile 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak, Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tutmuştu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.