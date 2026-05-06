Netanyahu'nun İsrailli yetkililerle İran konusunda istişarelerde bulunduğu bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin teklifine ilişkin İran'dan gelen olumsuz haberlerin ardından üst düzey İsrailli yetkililerle istişarelerde bulunduğu bildirildi.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun İsrail hükümeti yetkilileriyle temas halinde olduğu belirtildi.

İsrailli yetkililerin, ABD-İran müzakereleri konusunda gelişmelerin kendilerini şaşırtmadığını söylediği aktarıldı.

ABD'den gelen anlaşmanın yakın olduğu haberlerine karşın, İran basını, "Tahran yönetiminin, ABD'nin kabul edilemez bazı maddeler içeren son anlaşma metnine henüz resmi bir yanıt verilmediğini" bildirmişti.