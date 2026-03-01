Haberler

Netanyahu'dan, İran'a saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri saldırıların önümüzdeki günlerde artacağına dair uyarıda bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun saldırılardaki gücünün, ABD ile işbirliği sayesinde arttığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Tahran'a artan yoğunlukta saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, bu saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun, İran'a saldırılarda gücünü daha önce hiç olmadığı kadar kullandığını, ABD ile işbirliğinin "kırk yıldır yapmak istedikleri şeyi" yapmalarını sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
