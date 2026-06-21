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Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik saldırılarla nükleer altyapıyı tahrip ettiklerini, bilim insanlarını öldürdüklerini ve Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını ileri sürdü. Ayrıca Gazze, Suriye ve Lübnan'daki işgal bölgelerinden çekilmeyeceklerini savundu.

İsrail'de İran konusunda belirlediği hedeflere ulaşamamakla eleştirilen Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını ileri sürdü.

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Netanyahu, kendisine Lübnan konusunda sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi.

Netanyahu, kendisinin ve Trump'ın bağımsız ülkelerin liderleri olduklarını belirterek, "Kendi çıkarlarımızı savunuyoruz. Ben İsrail'in çıkarlarını ve güvenliğini savunuyorum." dedi.

İran'a yönelik saldırılarla "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırdıkları iddiasını tekrar dile getiren Netanyahu, ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ın, nükleer altyapısını tahrip ettiklerini, bilim insanlarını öldürdüklerini, askeri ve ekonomik kapasitesine zarar verdiklerini ve Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu.

Netanyahu, "asıl zaferin İran halkının Tahran yönetimini kendi elleriyle devirmesi" olacağını ileri sürdü.

Gazze, Suriye ve Lübnan'da işgal ettikleri alanlarda sözde "güvenli bölge" oluşturduklarını ifade eden İsrail Başbakanı, daha önce de belirttiği gibi "ne kadar gerekirse o kadar" süre buralardaki işgal sahalarından çekilmeyeceklerini savundu.

Netanyahu, İsrail'in "güvenlik doktrinini değiştirdiklerini" belirterek "önce kendilerinin harekete geçerek saldırdığını" söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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