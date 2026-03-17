Netanyahu, bombaladıkları İran'da halk ayaklanması peşinde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılarla İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, halk ayaklanması peşinde olduklarını ifade etti. Netanyahu, Tahran yönetimine darbe vurmaya devam edeceklerini söyledi.

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, ülkede halk ayaklanması peşinde olduklarının mesajını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptığı bir video mesaj yayımladı.

İran'ın fiilen yöneten kişi olduğunu iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldüğünü savunan Netanyahu, İran'da savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Netanyahu, Tahran yönetimine darbe vurup "İran halkına onu devirme şansı verdiklerini", bunun tek seferde ve kolay olmamasına rağmen, ısrarcı olmaları durumunda gerçekleşebileceğini ve İran halkına özgürlük fırsatı sunacaklarını savundu.

"Aynı zamanda, Körfez'deki Amerikalı dostlarımıza da yardım ediyoruz." diyen Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülkenin işbirliği içinde hareket ettiğini, Tahran yönetimi üzerinde baskıya neden olan dolaylı ve doğrudan saldırılara yardım edeceklerini kaydetti."

Netanyahu, daha önce de söylediği "sürprizleri olduğunu ve savaşın taktiklerle kazanılacağını", fakat bunları açıklayamayacağını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
