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İran'ın füze saldırısının ardından Netanyahu ve Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi

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İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası Netanyahu ile Trump telefonda görüştü. İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail basını, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğünü belirtirken daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış, İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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