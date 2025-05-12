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Netanyahu, Idan Alexander'ın Serbest Bırakılmasını Askeri Baskıya Bağladı

Netanyahu, Idan Alexander'ın Serbest Bırakılmasını Askeri Baskıya Bağladı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile yapılan müzakereler sonucunda serbest kalan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın, askeri baskı sayesinde kurtarıldığını savundu. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile birlikte çalışmanın önemine değindi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin dahli olmadan Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler çerçevesinde serbest kalan ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın, "askeri baskı" sayesinde salıverildiğini iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, serbest kalan esir ve ailesi tebrik edildi.

Netanyahu, esirin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sayesinde serbest kaldığını savundu.

"Askeri baskı" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik baskısının kazanan kombinasyon olduğunu ileri süren Netanyahu, Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e bağlı olduğunu iddia ederek "savaş hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" öne sürdü.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes ve İran'la nükleer müzakereleri görüşen Netanyahu, bakanlara görüşme hakkında bilgi verdiği bir güvenlik istişaresi yaptı.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bıraktı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esir İsrail'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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