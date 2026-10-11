Netanyahu, Husilerin Suudi havalimanı saldırısında 12 kişinin ölümünü kınadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırısını kınadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Netanyahu adına paylaşım yaptı.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 12 kişinin öldüğü "terör saldırısını" kınayan Netanyahu, İsrailliler adına yaralılara şifa ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Netanyahu, İsrail'in "tehditlere karşı birlik olan, halkını koruyan ve bölgedeki tüm halklar için güvenlik, işbirliği ve refah dolu bir gelecek inşa eden güçlü bir Orta Doğu görmeyi arzuladığını" iddia etti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA