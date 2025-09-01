Netanyahu, Hamas ile Esir Takası İçin Baskı Altında

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye kara saldırılarına başlamadan önce Hamas ile esir takası görüşmelerine dönmesi için yakın çevresi ve üst düzey İsrailli yetkililer tarafından büyük baskı gördüğünü yazdı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun Netanyahu'ya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Netanyahu Gazze'ye kara saldırılarına başlanmadan önce Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasına yanıt vermesi için üst düzey yetkililer tarafından baskı görüyor.

Yetkililerin Netanyahu'yu, "ordunun, kara kuvvetleriyle Gazze'ye girmesi halinde müzakere edilecek bir taraf kalmayacağı" konusunda uyardığı ifade edildi.

Kaynaklar, Netanyahu'nun, bir süre önce onayladığı planı şu aşamada reddettiğini, bunun "şaşırtıcı bir gelişme" olduğunu ve Gazze'ye karadan girme konusundaki ısrarının gerçekçi göründüğünü aktardı.

Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili henüz bir yanıt gelmemişti.

Hamas, Mısır ve Katar'ın sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirmişti.

Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Hamas ise defalarca, "savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır" olduğunu açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.