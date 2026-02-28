Haberler

Netanyahu'dan "İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaretin bulunduğu" iddiası

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair işaretler bulunduğunu iddia etti. İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini savunan Netanyahu, İran halkına rejim değişikliği çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savundu.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
