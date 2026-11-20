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Geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zorlu güvenlik riskiyle" karşı karşıya olduklarını ileri sürerek Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki değişim blokuna birlik hükümeti çağrısını yineledi.

Netanyahu, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Eisenkot, Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'ı karşı karşıya olduklarını savunduğu güvenlik riskleri hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

"Abartısız ve çarpıtmasız tarihi bir dönüm noktasında olduklarını" iddia eden Netanyahu, sorumluluk almaları gerektiğini ve bunun da birlikten geçtiğini ileri sürdü.

Netanyahu, muhalefetin "terör destekçisi" diye nitelemeyi sürdürdüğü İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurmayı planladığını savundu.

İktidar ve muhalefetten partilerin içinde bulunduğu "Siyonist birlik hükümeti" çağrısını yineleyen Netanyahu, "İsrail'in kaderi tehlikede." iddiasında bulundu.

İran'a saldırı gündeminde Netanyahu'nun birlik hükümeti çağrıları

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu koalisyonunun 53, Eisenkot liderliğindeki değişim blokunun 48 sandalye kazandığı seçimlerde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri tarihi bir başarı elde ederek 19 milletvekili çıkarmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet kurma yetkisini Eisenkot'a vermişti.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle kurulacak bir hükümete karşı Arap partilerini "terör destekçisi" diye niteleyerek hedef alan Netanyahu, "değişim bloku"na birlik hükümeti çağrılarını sıklaştırmıştı.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlama ihtimali de seçimlerin ardından İsrail'de gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturuyor.

İsrail basını, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüş; buna karşın Netanyahu'nun İran'a saldırı niyetinde olduğunu iddia etmişti.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama uyarısında bulunmuş ve ikili bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmişti.

Netanyahu, bu hafta Bennett ve Liberman'a da güvenlik brifingi vermişti.

Kaynak: AA