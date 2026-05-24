İsrail basını: Netanyahu, Trump'a İran ile anlaşmada Lübnan maddesine ilişkin çekincelerini iletti

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan ateşkes maddeleri konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü. Netanyahu, İran'ın zaman kazandığını savunurken, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ve İsrail güvenlik çevreleri, İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra "yeniden uzlaşmaz bir tavır" ortaya koyacağını ileri sürdü.

Söz konusu kaynak, Lübnan'daki ateşkes ile İran'daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran ile anlaşmaya ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan'da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı.

Haberde, Netanyahu'nun ısrarla yakın gelecekte İran'a saldırı olabileceğini söylemesine rağmen müzakerelerde bir sonraki adımın 60 gün sonra atılacak olmasının bu ihtimalin önüne geçtiği belirtildi.

İsrailli üst düzey yetkililerin "İran ile Lübnan'daki ateşkes arasında bağlantı olmadığı" iddiasına işaret edilen haberde, "Mutabakat metni taslağından sızan bilgilere göre, Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğu ortaya çıktı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Netanyahu'nun, ABD-İran anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin haberlerin gölgesinde bu akşam İsrail Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı kaydedildi.

Toplantıya, Güvenlik Kabinesi bakanlarının ve bazı savunma şeflerinin katılacağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
