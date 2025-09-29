Netanyahu'dan Katar'a Özür: 'Bir Daha Saldırmayacağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı pişman olduklarını belirtti ve bir daha saldırmama sözü verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Katar Başbakanı Al Sani'yi telefonla arayarak özür dilediği teyit edildi ve görüşmede söyledikleri aktarıldı.

Açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in saldırısında bir Katar vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek İsrail'in Hamas'ı hedef aldığını iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in gelecekte Katar'ın egemenliğini bir daha ihlal etme niyeti olmadığını taahhüt etti.

İsrail ve Katar'ın birbirlerine karşı tutumlarından dolayı rahatsızlıklar olduğunu dile getiren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki çözülememiş sorunları ele almak için üçlü bir grup kurma fikrini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.