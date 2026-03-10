Haberler

Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar sürdürdükleri İran halkına bir kez daha seslenerek ayaklanma çağrısı yaptı. İran halkına zarar vermek istemediklerini ve onları müttefik gördüklerini savunan İsrail Başbakanı, saldırıların şiddetlenerek artacağı mesajı vererek, "Zaman hızla yaklaşıyor, bayrağı size devredeceğiz. Bu anı yakalamaya hazır olun" iddiasında bulundu.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü belirtildi.
  • İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar sürdürdükleri İran halkına bir kez daha seslenerek ayaklanma çağrısı yaptı.

"HAREKETE GEÇMELİSİNİZ"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, İsrail'in İran halkının özgürlüğü için savaş verdiği iddia edildi. Bunun tarihi bir fırsat olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD ile birlikte Tahran yönetimine karşı şiddetli saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Netanyahu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğüne, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce hedefe saldırı düzenlediklerine işaret ederek, İran halkına, "Harekete geçmelisiniz. Bunun için gerekli koşulları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran halkını bir kez daha ayaklanmaya çağırdı

"ZAMAN HIZLA YAKLAŞIYOR, BAYRAĞI SİZE DEVREDECEĞİZ"

İran halkına zarar vermek istemediklerini ve onları müttefik gördüklerini savunan Netanyahu, İran halkına yardım etmek istediklerini iddia ederek saldırıların şiddetlenerek artacağı mesajı verdi. Netanyahu, "Zaman hızla yaklaşıyor, bayrağı size devredeceğiz. Bu anı yakalamaya hazır olun." iddiasında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
