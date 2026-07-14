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Netanyahu, İran'dan saldırı gelmesi durumunda bu kez verecekleri karşılığın çok daha sarsıcı olacağını söyledi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD-İran gerilimi sonrası Tahran'ı hedef alarak, olası bir İran saldırısına karşılıklarının 'çok daha sarsıcı' olacağını ve her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından Tahran yönetimini doğrudan hedef alarak, İsrail'e yönelik olası bir saldırıya bu kez verecekleri karşılığın "çok daha sarsıcı" olacağını belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, nükleer tesislerin bulunduğu Dimona'da düzenlenen Negev Konferansı'nda İran'ı tehdit ederek, İsrail'in "her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu" öne sürdü.

Netanyahu, İran liderlerine seslenerek, "Bize saldırdığınız takdirde durumun sakin kalacağını sanmayın. Bunun geçmişteki bir olayın tekrarı olacağına güvenmeyin. Çünkü bu kez yaşananların bir tekrarı olmayacak; ki o bile tek başına yeterince güçlüydü. Bu, çok daha sarsıcı, bambaşka bir hesaplaşma olacak." iddiasında bulundu.

"Birinin bize saldırdığı ve bizim de buna sert bir şekilde karşılık vermediğimiz günler geride kaldı." diyen Netanyahu, kendilerine saldıran herkese karşılık vereceklerini ve işlerinin bu olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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