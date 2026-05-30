Netanyahu, Lübnan konusunun ele alınacağı güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın kuzeye yönelik artan roket ve İHA saldırılarını ele almak üzere sınırlı bir güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek. Toplantıda sınır bölgesinde eğitime ara verilmesi de değerlendirilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarının ele alınacağı sınırlı bir güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantının, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleştirileceğini yazdı.

Netanyahu liderliğinde bugün yapılacak sınırlı güvenlik istişare toplantısına kimlerin katılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyine yönelik Hizbullah saldırıları nedeniyle sınır bölgesinde eğitime ara verileceği, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in konuya ilişkin değerlendirme toplantısı yapacağı kaydedildi.

Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
