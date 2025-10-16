Netanyahu'dan Gazze'deki Soykırım İddialarına Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde iki yıldır işlenen soykırımı "hayali" şeklinde niteleyerek, Aksa Tufanı Operasyonu'nun "soykırım" olduğunu iddia etti.

Başbakan Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nun İbrani takvimine göre ikinci yıl dönümünde Batı Kudüs'te düzenlenen bir törende açıklamalarda bulundu.

Filistinli grupların, Gazze Şeridi yakınlarındaki askeri noktalar ve yerleşim birimlerine düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu "soykırım" şeklinde nitelendiren Netanyahu, Gazze'de soykırım yapılmadığını savundu.

Netanyahu, "İki yıl önce soykırım ifadesinin şok edici bir örneğini (Aksa Tufanı Operasyonu) yaşadık. Bize karşı geliştirilen antisemitik komplolarda olduğu gibi hayali bir soykırımdan (Gazze'deki soykırım) bahsetmiyorum." dedi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamını "kurtarmaya kararlı olduklarını" vurgulayan Netanyahu aksi halde Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmakla tehdit etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.