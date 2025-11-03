Haberler

Netanyahu'dan Filistinli Tutuklulara İdam Cezası Desteği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına destek verdi. Tasarı, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nde kabul edilerek Meclis oylamasına sunulacak.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü.

Komitede konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, önceki görüşmede Gazze'deki sağ İsrailli esirlere zarar verebileceği gerekçesiyle söz konusu tasarıya karşı olduğunu söyledi.

Hirsch, tüm sağ İsrailli esirlerin serbest bırakılması sebebiyle artık tasarıya destek verdiğini belirtti.

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun da Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren yasa tasarısını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Komite, Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu yasa tasarısının Komitede kabul edilmesine verdiği destekten dolayı Netanyahu'ya teşekkür etti.

Ben-Gvir, mahkemelerin takdir yetkisinin olmaması ve İsrail vatandaşını öldüren her Filistinli için idam cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Bu hafta Meclise gelmesi beklenen tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 ayrı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
