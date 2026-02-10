Netanyahu, 2 Filistinli için İsrail vatandaşlığından çıkarma ve sınır dışı etme kararını imzaladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilere saldırı düzenlediği iddia edilen İsrail vatandaşı 2 Filistinlinin vatandaşlıktan çıkarılma ve sınır dışı edilmesine ilişkin kararı imzaladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, kararın bu sabah imzalandığı belirtildi.

İsrailli sivillere karşı bıçaklı ve silahlı saldırılar düzenlediği ve eylemlerinin Filistin Yönetimi tarafından ödüllendirildiğini iddia ettiği 2 İsrail vatandaşı Filistinlinin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesine ilişkin kararı imzaladığını duyuran Netanyahu, "Vatandaşlık İptali ve Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Yasası"nı hazırladığı için Likud Partisi'nden Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz'a teşekkür etti.

Netanyahu, önümüzdeki süreçte çok sayıda benzer karar alacağı tehdidinde bulundu.

Böylece, 2023'te yürürlüğe giren "Vatandaşlık İptali ve Teröristlerin Sınır Dışı Edilmesi Yasası" ilk kez uygulanmış oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, sınır dışı edilecek Filistinlilerin Mahmud Ahmed ve Muhammed Halasi olduğu kaydedildi.

Ahmed'in İsrail askerlerine ve vatandaşlarına karşı bir dizi silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılar nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 2024'te serbest bırakıldığı ve hemen sınır dışı edileceği aktarılan haberde, Halasi'nin ise 2016'da 2 İsrailliyi bıçaklayarak öldürme iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve tahliyesinden sonra sınır dışı edileceği belirtildi.