Netanyahu, İran konusunda ABD ile tam koordinasyon içerisinde olduklarını savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusundaki gelişmelerle ilgili olarak ABD ile sürekli temas halinde olduklarını ve sürpriz beklemediklerini söyledi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün görüştüklerini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin açılışında konuşan Netanyahu, ABD yetkilileriyle temas halinde olduklarını söyledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün görüştüklerini ve bu akşam geç saatlerde de bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

ABD ile aralarında tam bir mutabakat olduğunu ve sürprize yer olmadığını savunan Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ve zenginleştirme kapasitesinin ortadan kaldırılmasının en önemli hedefleri olduğunu belirtti.

Netanyahu, Trump'ın bu hedefe ulaşabileceğine inandığını, buna karşın İsrail ordusuna her türlü senaryoya hazırlıklı olma talimatı verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
