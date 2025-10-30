Haberler

Netanyahu, ABD ile Gazze'deki Ateşkes Üzerine Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kiryat Gat'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek için görüştü. Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılması hedefi doğrultusunda ABD ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kiryat Gat'ta Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek için ABD tarafından kurulan "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"nde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Ekim akşam saatlerinde "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"ni ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve üst düzey İsrail ordusu yetkilileri Netanyahu'ya ziyaretinde eşlik etti.

Netanyahu, burada CENTCOM Komutanı Cooper ve merkezin askeri yöneticiliğini üstlenen ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank ile bir araya geldi.

ABD'nin İsrail için bir tehlike oluşturmayacak farklı bir Gazze planı üzerinde İsrail ile birlikte çalıştığını ileri süren Netanyahu, "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması hedefine ulaşılmasını istiyoruz. Planın diğer bileşenleriyle birlikte, bunu aşamalı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı

Gebze'de çöken binanın enkazından 19. saatte bir kişi daha çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.