Netanyahu, ABD ile Gazze'deki Ateşkes Üzerine Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kiryat Gat'ta Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek için ABD tarafından kurulan "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"nde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Ekim akşam saatlerinde "Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi"ni ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve üst düzey İsrail ordusu yetkilileri Netanyahu'ya ziyaretinde eşlik etti.

Netanyahu, burada CENTCOM Komutanı Cooper ve merkezin askeri yöneticiliğini üstlenen ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank ile bir araya geldi.

ABD'nin İsrail için bir tehlike oluşturmayacak farklı bir Gazze planı üzerinde İsrail ile birlikte çalıştığını ileri süren Netanyahu, "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması hedefine ulaşılmasını istiyoruz. Planın diğer bileşenleriyle birlikte, bunu aşamalı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.