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Nesli Tükenmekte Olan Deniz Kaplumbağalarında İyileşme Belirtileri

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ABD'de yapılan araştırma, deniz kaplumbağalarının popülasyonunda avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi tehditlerdeki düşüş nedeniyle iyileşme belirtileri olduğunu ortaya koydu. Özellikle Atlantik Okyanusu'ndaki deniz kaplumbağası populasyonunun iyileşme ihtimali daha yüksek.

ABD'den araştırmacılar, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının popülasyonunda iyileşme belirtileri olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırmada bilim insanları, avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi tehditlerin dünyada 48 bölgede yaşayan deniz kaplumbağalarının popülasyonu üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, 48 bölgenin yarısından fazlasında, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının sayısını azaltan söz konusu tehditlerde düşüş, bu canlıların sayısında ise iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Atlantik Okyanusu'ndaki deniz kaplumbağası popülasyonunun Pasifik'tekine göre iyileşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayan araştırmacılar, hala küresel olarak tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağaların nüfusunda da birçok bölgede iyileşme belirtileri tespit ettiklerini kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Stanford Üniversitesinde araştırmacı Dr. Michelle Maria Early Capistran, deniz kaplumbağası sayısının, bu türün ticari amaçla avlanmasının engellenmesi ve yeniden toparlanmaları için zaman tanınmasıyla Meksika ve ABD'deki birçok kıyı bölgesinde "şu anda iyi durumda" olduğunu belirtti.

Araştırmanın bulguları "Endangered Species Research" dergisinde yayımlandı.

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Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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