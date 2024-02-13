Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Nehil Deresi'nde görüntülendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Nehil Deresi'nde avladığı balığı yerken görüntülendi.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyü yakınlarındaki Nehil Deresi'nde uzun bir aradan sonra, su samuru görüntülendi. Nehil Deresi yakınlarında gezintiye çıkan Burhan Yalçın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu avladığı balığı yerken görüntüledi. Yalçın, Nehil Deresi yakınlarında yaşamalarına rağmen su samurlarını çok nadir görebildiklerini söyledi.