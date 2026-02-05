Haberler

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Tekirdağ'da öğrencilerin konseriyle anıldı

Tekirdağ'da liseli öğrenciler, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı düzenledikleri konserle anarak, onun eserlerini seslendirdi. Öğrenciler, 5 aylık hazırlık sürecinin ardından 'Ah Yalan Dünya' gibi türkülerle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Tekirdağ'da lise öğrencileri tarafından düzenlenen konserle anıldı.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Neşet Ertaş'ı anmak için öğretmenlerinin de desteğiyle program düzenledi.

Öğrenciler, kurdukları koroyla 5 ay boyunca konser için hazırlandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen konserde öğrenciler, halk ozanının "Ah Yalan Dünya", "Gönül Dağı", "Yolcu", "Neredesin Sen" gibi türkülerini seslendirdi.

Öğretmenler ve programa katılan veliler de zaman zaman öğrencilere eşlik etti.

Müzik öğretmeni İsmail Erçin, gazetecilere, öğrencilerle anlamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Neşet Ertaş'ın önemli bir değer olduğunu ifade eden Erçin, şöyle konuştu:

"Neşet Ertaş gibi bir hazineye çocuklarımızın yönlenebilir hale gelmesi için konseri hazırladık. Umarım çocuklarımız bu kültürden etkilenir, bizim zaten misyonumuz, görevimiz bu. Çocukları derslerinden alıkoymadan, öğle yemeklerinden feragat ederek bir dönem boyunca hazırlandığımız bir program oldu. Öğrencilerime emekleri için teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
