Nepal, Sri Lanka'ya 200.000 Dolar Yardım Gönderecek

Nepal hükümeti, Sri Lanka'daki sel felaketinden etkilenen halk için 200.000 ABD doları mali yardım sağlayacağını açıkladı. Sri Lanka, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu büyük zarar gördü ve 334 kişi hayatını kaybetti.

KATMANDU, 1 Aralık (Xinhua) -- Nepal hükümeti, son günlerdeki sel felaketinden ağır şekilde etkilenen Sri Lanka halkının yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Sri Lanka'ya 200.000 ABD doları tutarında mali yardım sağlayacağını duyurdu.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin (DMC) yaptığı açıklamaya göre, ada ülkesi yıllardır yaşadığı en kötü hava felaketlerinden biriyle mücadele ederken, son birkaç gün içinde Ditwah Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar ve seller, en az 334 kişinin ölümüne ve 370 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Nepal Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yardım paketini açıklarken, çok sayıda can kaybına ve hasara neden olan yıkıcı sel felaketi nedeniyle Sri Lanka hükümetine ve halkına "derin üzüntü ve en içten taziyelerini" iletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
