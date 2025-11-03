Haberler

Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda Çığ Düşmesi: 7 Ölü


Nepal'in Yalung Ri Dağı'na düşen çığ sonucu 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber hayatını kaybetti. Yaralanmalar ve kötü hava koşulları kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'na çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Yalung Ri dağında bulunan bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını aktaran yetkililer, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını ancak kötü hava şartları nedeniyle şimdilik geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

Nepal'de geçen haftadan bu yana hava koşullarının giderek kötüleştiği ve kar fırtınalarının etkili olduğu bildirildi.

Yaklaşık 5 bin 600 metre yükseklikteki Yalung Ri Dağı, genellikle yüksek dağ tırmanışında deneyimsiz dağcılar tarafından tercih ediliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
