Nepal'de yolcu uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü Güncel Haberler Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kathmandu Post'un haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti. Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi. Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü BBC'ye göre, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti. Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Katmandu Pokhara Nepal Asya Güncel Haberler

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