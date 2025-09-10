Nemrut Kalderası İçin Sürdürülebilir Projeler Geliştiriliyor

Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya başkanlığında, "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı Süreç Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Nemrut Kalderası'nın doğal yapısının korunarak sürdürülebilir bir anlayışla halkın kullanımına sunulması hedefiyle yürütülmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, ulaşım, altyapı, temizlik ve güvenlik başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan düzenlemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, Nemrut Kalderası'nın jeolojik ve doğal değerlerinin korunarak turizm potansiyelinin artırılması için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.