Nemrut Dağı Karla Kaplandı

Nemrut Dağı Karla Kaplandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunan karla kaplı heykeller ve tümülüsler, bölgeyi görsel bir şölen haline getirdi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan zirvedeki heykeller, ziyaretçilere eşsiz manzara sundu.

Meteoroloji'nin geçen günlerde sarı kodlu uyarısının ardından Adıyaman'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yağışlar birlikte Nemrut Dağı beyaza büründü. 2 bin 206 metre yüksekliğe sahip zirvede, karla kaplanan Kommagene Krallığı'ndan kalma devasa heykeller ve tümülüsler, güzel görüntüler oluşturdu.

