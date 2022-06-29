Nefes borusuna fıstık kaçan sürücüye, polisten Heimlich manevrası GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, soluk borusuna fıstık kaçan sürücü Gültekin Sığırgüden (55), trafik istasyon amirliğine giderek yardım istedi. GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, soluk borusuna fıstık kaçan sürücü Gültekin Sığırgüden (55), trafik istasyon amirliğine giderek yardım istedi. Ekipler, Heimlich manevrasıyla Sığırgüden'i kurtarırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne 46 AAN 467 plakalı TIR ile hızlıca gelerek, korna çalan Gültekin Sığırgüden, hemen indi. Nefes borusuna fıstık kaçtığını işaret ederek anlatıp, yardım isteyen Sığırgüden'e, Heimlich manevrası ile müdahale edildi. Sığırgüden, kendisini kurtaran polislere teşekkür etti. Bu anlar ise Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel Nurdağı Güncel Haberler

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