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Necef Havalimanı, İran'a yönelik karşılıklı uçuşları ikinci duyuruya kadar durdurdu

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İran'a yönelik karşılıklı uçuşlar, Necef Uluslararası Havalimanı yönetimince ikinci duyuruya kadar durduruldu. Havayolu şirketlerine gönderilen genelgede, bu uçuşlar için biletleme ve yer hizmeti gibi hiçbir işlemin yapılmaması istendi.

Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi, İran'a yönelik karşılıklı tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Necef Uluslararası Havalimanı yönetimi, hava yolu şirketlerine gönderdiği genelgede İran'a yönelik tüm karşılıklı uçuşların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu belirterek bu seferler için biletleme ve yer hizmeti gibi hiçbir işlemin yapılmamasını istedi.

Yönetim, uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin yeni talimatların kendilerine ulaşması halinde ilgili taraflara bildirimde bulunulacağını kaydetti.

Genelgede, kararın gerekçesine veya talimatı veren kuruma ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA
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