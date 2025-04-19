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Nebraska'da Küçük Uçak Nehre Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Nebraska eyaletinde meydana gelen kazada küçük bir uçak, Platte Nehri'ne düştü ve uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis, küçük uçağın, eyaletin doğusundaki Platte Nehri boyunca seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde suya çakıldığını bildirdi.

Kaza sonrası uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığı teyit edilirken, ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı denetleyeceği aktarıldı.

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Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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