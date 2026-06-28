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İzmir'de Nebiler Şelalesi'nden düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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İzmir'in Dikili ilçesindeki Nebiler Şelalesi'nde yüksekten düşen 30 yaşındaki S.E., AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde Nebiler Şelalesi'nden düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Nebiler Şelalesi'ne giden S.E. (30) henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması sonucu düşen kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından S.E, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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