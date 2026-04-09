Çin Yapımı 'Ne Zha 2', Titanik'i Geçerek Dünya Çapında En Çok Hasılat Yapan Dördüncü Film Oldu

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Gişe rekorları kıran Çin yapımı animasyon filmi "Ne Zha 2", dünya genelinde en yüksek hasılat elde eden dördüncü yapım oldu.

Bilet satış platformu Maoyan'ın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, dünya genelinde 2,267 milyar dolar hasılata ulaşan film, James Cameron imzalı 1997 yapımı epik film "Titanik"i geride bıraktı.

