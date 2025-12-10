Nazilli Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı

AYDIN'ın Nazilli ilçesi devlet hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı hazırlıklarını artırmak amacıyla tatbikat düzenledi. Tatbikatta, senaryo gereği Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya tesisindeki patlama da yaralanan 12 işçi ambulanslarla hastaneye sevki sağlandı.

Nazili Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi. Tatbikata 9 idari amir, 4 uzman doktor, 1 pratisyen hekim, 8 hemşire, 15 temizlik personeli, 1 kalite personeli, 3 halkla ilişkiler personeli, 2 basın birimi personeli, 6 güvenlik personeli, 1 şoför ve 1 sivil savunma personeli olmak üzere toplam 51 hastane çalışanı katıldı. Senaryo gereği Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya tesisindeki patlamada yaralanan 12 işçi ambulanslarla hastaneye sevki sağlandı. Kimyasal maddeden etkilenen 12 kişi hastanenin acil servis birimindeki triyaj alanında bulunan KBRN özel bölümünde özel kıyafetli doktorlar tarafından yıkandıktan sonra, tedaviye alındı. Ardından hastanenin özel ekipleri triyaj alanını yıkayarak, kimyasal maddeden arındırdı.

Tatbikatı yöneten Nazili Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, ^"Hastanemizde; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara hazırlık kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Amacımız olası KBRN vakalarına karşı ekibimizi bu tür olaylara hazır hale getirip, görev dağılımını belirlemek ve kurumlar arası iletişimin nasıl sağlanacağını ortaya koymak. Hastanemizin müdahale kapasitesini artırmak, ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek ve afetlere hazırlık düzeyini değerlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikatta; hasta kabulü, triaj, dekontaminasyon ve güvenli müdahale süreçleri başarıyla uygulandı. Bu sene de hastanemizde KBRN kimyasal madde ile ilgili tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.

