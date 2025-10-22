Nazilli'deki Okul Kantininde Yangın Çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Beşeylül Ortaokulu'nun kantininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir okulun kantininde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altıntaş Mahallesi'ndeki Beşeylül Ortaokulu'nun kantin bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel