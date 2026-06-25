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Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı

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Aydın'ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleriyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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