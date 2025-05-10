Nazilli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.A. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada farklı figürlerde 4 obje ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen T.A'nın otomobilini durdurdu.
Araçta yapılan aramada farklı figürdeki 4 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel