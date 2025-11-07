Nazilli'de Siber Güvenlik Semineri Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme semineri yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen SİBERAY bilgilendirme seminerinde, polis memurları vatandaşlara internet ve telefon dolandırıcılığı, sosyal medya üzerinden yapılan siber saldırılar ve uyuşturucuya karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, kurum müdürleri, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.