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Nazilli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Nazilli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri su baskınlarını tahliye etmek için çalışmalar başlattı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Alt geçitler suyla dolarken araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınları yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti. Ayrıca sağanak yağış nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Ekipler, yol üzerinde toplanan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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