Nazilli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, yollarda çökme meydana geldi. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle vatandaşlar evlerindeki ve iş yerlerindeki su birikintilerini tahliye etti. Mahallede itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.