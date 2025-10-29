Nazilli'de Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde A.K'ye ait park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonette hasar meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Yıldıztepe Mahallesi'nde A.K'ye ait park halindeki 09 P 0413 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel