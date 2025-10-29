Nazilli'de Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Yıldıztepe Mahallesi'nde A.K'ye ait park halindeki 09 P 0413 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.