Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otobüste yapılan denetim sırasında çuvala sarılı halde 12 tavus kuşu bulundu. Hayvanlar, yetkililere teslim edilirken, sahibine idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuvala sarılı halde, belgesi ve halkası bulunmayan 12 tavus kuşu bulundu.

Hayvanlar Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Tavus kuşlarının sahibi olduğu belirlenen yolcu R.U. (51) hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
