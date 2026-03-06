Haberler

Nazilli'de otobüs durağına çarpan otomobildeki çift yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüs durağına çarpan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

N.H. (79) idaresindeki 54 BJ 107 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan sürücü N.H. ve eşi M.H'yi (79), Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayda otobüs durağında da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
